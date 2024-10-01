Синоптик Леус: октябрь в Москве будет на 1,5–2 градуса теплее нормы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Октябрь в Москве в этом году будет на 1,5–2 градуса теплее нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, в целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России.

"Учитывая, что месячные рекорды тепла в российских столицах больше чем на 3 градуса превышают климатическую норму, октябрю не удастся повторить сентябрьские достижения", – подчеркнул синоптик.

Он добавил, что количество осадков в октябре также должно быть нормальным – 65–75 миллиметров.

Октябрь в Москве начался с бабьего лета. По словам Леуса, завершится теплый период в конце рабочей недели. Он отметил, что температура воздуха в столице в первый день месяца прогреется до 17–19 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 15 до 20 градусов. Ветер восточный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Из-за аномально теплой осени перелетные птицы не улетели из Москвы, поэтому сроки их миграции сдвинулись примерно на неделю. Первыми столицу перед осенне-зимним периодом покидают птицы-охотники.

Так, черный стриж, славки, соловьи и камышевки улетают на юг в августе. Они питаются насекомыми, которые летают в воздухе, а в конце лета их активность снижается. В сентябре улетели кукушки, речные крачки, деревенские ласточки, мухоловки-пеструшки, сорокопуты-жуланы и варакушки.