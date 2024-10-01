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Октябрь в Москве начался с бабьего лета, а завершится теплый период в конце рабочей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха в столице в первый день месяца прогреется до 17–19 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 15 до 20 градусов. Ветер восточный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

"Атмосферное давление будет падать, однако пока показания барометров останутся выше нормы и составят 751 миллиметр ртутного столба", – заключил Леус.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что погодных условий для начала отопительного сезона в столице в ближайшую неделю не прогнозируется, поскольку среднесуточная температура будет выше 8 градусов.

"Пока в Москве до пятого числа речи об отоплении не идет", – сказал Вильфанд.

Он напомнил, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней составляет ниже 8 градусов.

Сентябрь в Москве стал рекордно жарким и солнечным, а также третьим в ряду самых сухих сентябрей за все время метеорологических наблюдений с 1780 года. Средняя температура месяца составила 17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше нормы.

Теплая погода ожидается в столице в течение всей этой недели. Столбики термометров будут на 5–6 градусов выше нормы.

