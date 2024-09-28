Синоптик Вильфанд: летняя погода придет в Москву 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Понижение температуры до 15 градусов ожидается в Москве 30 сентября, однако с 1 октября в столицу вернется летняя погода со значениями до 22 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, понижение температуры связано с уходом антициклона на восток. При этом воздушные массы начнут поступать в город с севера, уточнил синоптик.

"И дальше опять область высокого давления, опять южные потоки. И со вторника по четверг, на три дня, опять летняя погода. Правда ночью уже температура будет сильно понижаться, будет плюс 5 – плюс 10 градусов. А днем плюс 17 – плюс 22", – сказал метеоролог.

Как отметил Вильфанд, в пятницу, 4 октября, начинаются изменения в циркуляции воздуха, поэтому ночью температура опустится до 2 градусов, а днем – до 11. В целом в течение недели столбики термометров будут на 5–6 градусов выше нормы, добавил он.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра до 17 метров в секунду и дождя, которые ожидаются в эти выходные в Москве.

В ближайшие дни в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков – от 7 до 20 миллиметров. Кроме того, во второй половине дня 28 сентября в некоторых районах Москвы и Подмосковья может пройти гроза.

