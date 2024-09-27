До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве с 27 по 29 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие дни в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

По его словам, сентябрь в Москве был очень сухим – с начала месяца выпало 0,2 миллиметра осадков при норме 66 миллиметров. Однако с 27 по 29 сентября ситуация может измениться.

"Пройдут дожди сегодня, завтра, послезавтра. За эти три дня дожди будут в диапазоне от 7 до 20 миллиметров", – отметил синоптик, добавив, что температура при этом будет выше 20 градусов.

Вильфанд также предупредил, что во второй половине дня 28 сентября в некоторых районах Москвы и Подмосковья может пройти гроза.

Между тем москвичам пообещали дождливые выходные, несмотря на достаточно высокую для конца сентября температуру. В субботу, 28 сентября, столбики термометров покажут до 17–19 градусов, а в воскресенье похолодает до 14–15 градусов. Кроме того, будет в меру ветрено.