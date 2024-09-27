Синоптик Шувалов пообещал москвичам дождливые выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам пообещали дождливые выходные, несмотря на достаточно высокую для конца сентября температуру, сообщает News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он уточнил, что в субботу, 28 сентября, столбики термометров покажут до 17–19 градусов, а в воскресенье похолодает до 14–15 градусов. Кроме того, будет в меру ветрено.

"То есть никакого сравнения с тем, что было у нас практически весь сентябрь. Долгожданные дожди. Наконец-таки мы их дождались, и особенно дождалась пожароопасная обстановка, чтобы немножечко сбавить градус пожароопасности в лесах и напоить поля", – сказал синоптик.

Оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров продлен в Московском регионе до утра субботы, 28 сентября. В регионе сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.

В пятницу ожидается облачная погода с небольшим дождем. Температура воздуха днем будет в пределах 21–23 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами будут порывы до 15 метров в секунду.

Между тем около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве до конца текущего месяца. По ожиданиям синоптиков, наиболее сильные осадки накроют столицу в ночь на 28-е число.