Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 27 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшим дождем ожидается в столице в пятницу, 27 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 18 до 23 градусов, местами ожидается умеренный дождь.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами будут порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

Оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров продлен в Московском регионе до утра субботы, 28 сентября. В регионе сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.

Между тем около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве до конца текущего месяца. По ожиданиям синоптиков, наиболее сильные осадки накроют столицу в ночь на 28-е число.