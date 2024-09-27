27 сентября, 06:14Общество
Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 27 сентября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с небольшим дождем ожидается в столице в пятницу, 27 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 18 до 23 градусов, местами ожидается умеренный дождь.
Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами будут порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.
Оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров продлен в Московском регионе до утра субботы, 28 сентября. В регионе сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.
Между тем около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве до конца текущего месяца. По ожиданиям синоптиков, наиболее сильные осадки накроют столицу в ночь на 28-е число.
"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 27 сентября