Около трети месячной нормы осадков выпадет в столице до конца сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве до конца текущего месяца. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Последние выходные сентября в Москве и области будут дождливыми. Атлантический циклон на время разрушит власть антициклонов в центре России", – отметила она.

По словам синоптика, дождь начнется уже 27 сентября, а наиболее сильные осадки накроют столицу в ночь на 28-е число. Воскресенье, 29 сентября, также ожидается дождливым, подчеркнула метеоролог.

Позднякова уточнила, что до конца сентября выпадет около 20 миллиметров осадков. Вместе с тем такая погода уменьшит степень пожарной опасности.

При этом в Москве в период с 25 по 29 сентября ожидается около 18–23 градусов, что выше нормы на 6–8 градусов. Завершится сентябрь, по предположению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, теплыми ночами с температурой от 10 до 12 градусов. Похолодание на 7 градусов, как он утверждает, ожидается в начале октября.

