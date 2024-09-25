Синоптик Позднякова: дождливая погода ожидается в Москве на выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождливая погода прогнозируется в Москве в выходные, 28 и 29 сентября. При этом температура поднимется до 23 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В пятницу начнутся днем кратковременные дожди, и довольно дождливая погода ожидается и в субботу, и в воскресенье. Минимальная температура в субботу будет где-то в пределах 13–15 градусов в Москве, по области – 11–16 градусов, дневная температура – 21–23 градуса", – предупредила она.

Порывы ветра будут достигать до 12–15 метров в секунду. Ночь на 29 сентября окажется более теплой со значениями до 16 градусов. Однако ночь на понедельник, 30 сентября, уже будет осенней. Столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов, отметила синоптик.

Во второй половине этой недели погода ожидается хорошей, указала Позднякова.

"Дневная температура тоже еще в пределах летних значений. Мы ожидаем, что в ночь на четверг минимальная температура в Москве – 11...13 градусов, а дневная – 22...24 градуса", – цитирует ее RT.

Метеоролог сообщила, что благодаря такой погоде существует вероятность на продолжение грибного сезона. Также ближе к выходным атмосферное давление будет резко понижаться, погоду будет определять атлантический циклон, добавила она.

Вместе с тем, как говорила Позднякова, бабьего лета в Москве не предвидится в этом году, так как в городе наступила астрономическая осень. По ее словам, в октябре температура воздуха может вернуться к норме после похолодания, которое прогнозируется 30 сентября. В этот день столбик термометра не поднимется выше 15 градусов днем, а ночью – выше 7.

