Сентябрь 2024 года стал самым теплым в Москве за 150 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сентябрь 2024 года стал самым теплым в Москве за почти 150 лет метеонаблюдений. Об этом заявил замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Юрий Варакин.

"На ВДНХ у нас почти 150 лет (работает. – Прим. ред.) реперная климатическая станция. Сентябрь побил рекорд", – цитирует его ТАСС.

По словам эксперта, 24 сентября будет самым теплым днем по среднемесячной температуре.

Сентябрь в Москве стал засушливым месяцем – выпало меньше одного миллиметра осадков. Однако первый в сентябре дождь пройдет в столице в четверг и пятницу, 26 и 27 сентября.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков ранее рассказал, что температура воздуха в столице вновь превысит климатическую норму уже в среду, 25 сентября. В дневные часы воздух прогреется уже до 20–25 градусов. До 29 сентября в ночные часы ожидается 9–14 градусов, днем воздух будет прогреваться до 19–24 градусов.