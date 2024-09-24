Синоптик Шувалов спрогнозировал теплый и короткий зимний период в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ежегодно специалисты в зимний период отмечают теплую погоду, из-за которой продолжительность сезона холодов в Москве сокращается. Об этом заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам синоптика, температура в зимний период повышается, из-за чего зимний сезон становится короче.

"Думать, что у нас сильно изменится тенденция, нельзя, поэтому, скорее всего, зима не будет холодной", – отметил он.



Однако, несмотря на прогнозы метеорологов, январь этого текущего года в столице был морозным.

Между тем синоптик Александр Ильин спрогнозировал первый снег в Москве в начале октября. Он отметил, что начало октября выдастся холодным, при этом к осадкам в виде дождя может примешиваться мокрый снег. Обычно первый снег ожидается с 13 по 17 октября, но к концу первой декады месяца в Москву и Московскую область может вновь вернуться тепло, уверены эксперты.