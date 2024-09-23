Синоптик Цыганков: летнее тепло вернется в Москву 25 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в столице вновь превысит климатическую норму уже в среду, 25 сентября. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 23 сентября, стала самой холодной в столице в сезоне. По данным базовой метеостанции ВДНХ, в ночные часы температура воздуха опускалась до 2,2 градуса. В Бутове похолодало до минус 0,1 градуса, а в ТиНАО и Михайловском – до минус 2 градусов.

По прогнозу Цыганкова, прохладная погода ждет жителей столичного региона и во вторник.

"В ночь на 24 сентября по области возможно до минус 4 градусов, а днем в Москве – 16...21", – указал эксперт.

В свою очередь, в ночь на 25-е температура воздуха в столице составит 4...9 градусов, по области местами вероятно понижение до минус 1 градуса. В дневные часы воздух прогреется уже до 20...25.



Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В четверг, 26 сентября, температура снова будет выше нормы. Ночью прогнозируется 7...12, днем – 21...23.

В последующие дни температура воздуха также останется выше климатической нормы. До 29 сентября в ночные часы ожидается 9...14 градусов, днем воздух будет прогреваться до 19…24, отметил Цыганков.

Вместе с тем, по его словам, говорить о начале "бабьего лета" пока преждевременно.

"В воскресенье за счет того, что облачность побольше, ожидается небольшой дождь, днем – около 19 градусов. Но облачность с дождем никак не тянет на бабье лето, поэтому я бы еще подождал", – заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам теплую и неустойчивую зиму. По его прогнозу, температура в этот период будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. При этом количество снега будет близко к средним показателям.