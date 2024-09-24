Цыганков: дождь и порывистый ветер до 17 м/с ожидаются в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в столице в пятницу, 27 сентября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По словам синоптика, летняя погода постепенно заканчивается – в воскресенье и понедельник, 29 и 30 сентября, город окунется в осеннюю погоду.

В пятницу к столице подойдет атмосферный фронт, который даст облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла. В ночь на субботу будет облачно, пройдет небольшой дождь, а температура составит 11–16 градусов.

В субботу прогнозируются такие же осадки, а температура составит 20–25 градусов. В воскресенье – без осадков, но пасмурная погода. Ночью ожидается от 9 до 14 градусов, днем – от 12 до 17 градусов.

"Воскресенье холодное. У нас был теплый воздух из Греции, а сейчас будет более холодный с севера", – пояснил Цыганков.

По его словам, следующая неделя должна начаться с дождя. Ветер поменяется на северный из-за холодного фронта. Ночью ожидается 7–12 градусов, а днем – до 16 градусов.

Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в столичном регионе 24 и 25 сентября. Такая температура охватит весь Центральный федеральный округ – Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую, Калужскую, Смоленскую, Тамбовскую области, Москву и Подмосковье.

