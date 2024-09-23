Дожди ожидаются в Москве 27 и 28 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Долгожданные дожди прогнозируются в Москве в пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, передает Гидрометцентр РФ.

"Похолодание с ночными заморозками будет непродолжительным. Днем в антициклоне в первой половине недели воздух все еще хорошо прогревается. Приближение обширного атлантического циклона через Балтику обеспечит вынос теплого воздуха со стороны Средиземного моря через Балканы", – отмечается в сообщении.

Ночью 27 и 28 сентября температура будет составлять от 10 до 15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов. При этом ближайшей ночью, 24 сентября, возможны заморозки до минус 4 градусов. По словам синоптиков, в среду, 25 сентября, температура составит до 25 градусов.

"В четверг, 26 сентября, – облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве – 10–12 градусов, в центре города – 14–16 градусов, по области – 7–12 градусов. Днем в Москве – 21–23 градуса, по области – 18–23 градуса", – указали метеорологи.

Ночь на 23 сентября в Москве стала самой холодной в сезоне. Базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала до 2,2 градуса. При этом в Бутове ночью похолодало до минус 0,1 градуса.

Вместе с тем заморозки до минус 4 градусов возможны в столичном регионе во вторник и среду, 24–25 сентября. Такая температура охватит весь Центральный федеральный округ – Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую, Калужскую, Смоленскую, Тамбовскую области, Москву и Подмосковье.

