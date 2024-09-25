Синоптик Вильфанд: температура будет выше нормы на 6–8 градусов до конца недели в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в период с 25 по 29 сентября ожидается около 18–23 градусов, что выше нормы на 6–8 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это связано и с тем, что нормы резко понижаются, в сентябре они уже как в апреле, а у нас погода летняя стоит", – объяснил синоптик.

При этом, как он утверждает, наибольшее отклонение от нормы в сторону повышения прогнозируется 28 и 29 сентября. В эти дни, по его словам, температура воздуха будет на 8–9 градусов выше нормы.

Вильфанд добавил, что в среду, 25 сентября, когда столбик термометра достигнет отметки в 25 градусов, ожидается малооблачная погода, а к концу дня четверга, 26 сентября, уже будет облачно в столице. Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду. 27-го числа возможен небольшой дождь, уточнил синоптик.

Завершится сентябрь, по предположению научного руководителя Гидрометцентра, теплыми ночами с температурой от 10 до 12 градусов. Похолодание на 7 градусов, как он утверждает, ожидается в начале октября. Тогда дневная температура не поднимется выше 15 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале подтвердил, что 25 сентября столбик термометра поднимется до августовских значений – до 25 градусов. Таким образом, среда станет самым теплым днем на этой неделе.

"Ветер южный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 милиметров ртутного столба, что выше нормы", – написал Леус.

В четверг, 26-го числа, по его словам, прогнозируется до 24 градусов и без осадков.

Сентябрь в Москве в этом году стал самым теплым за почти 150 лет метеонаблюдений. Кроме того, этот месяц является наиболее засушливым – выпало меньше одного миллиметра осадков. Однако первый в сентябре дождь пройдет в столице в четверг и пятницу, 26 и 27 сентября.

