Синоптик Позднякова: температура воздуха в Москве в октябре будет выше нормы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В октябре температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, количество осадков также предполагается больше нормы.

"В первой пятидневке октября прогнозируются осадки в виде дождя. В ночные часы температура будет опускаться до 5…10, а днем – подниматься до 12…17 градусов. В середине месяца ночная температура составит уже 2..7 градусов, а дневная – 11..16", – отметила она, добавив, что также ожидаются смешанные осадки, то есть снег с дождем.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" По предварительным прогнозам, закончится октябрь тоже с осадками смешанной фазы. Ночная температура уже будет минус 2…7, а дневная – около 0.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце первого месяца осени. По его словам в период с 25 по 29 сентября температура воздуха в городе составит 18–23 градуса. Он отметил, что такие значения на 6–8 градусов превышают климатическую норму.