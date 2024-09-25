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25 сентября, 15:10

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Синоптик Позднякова: температура воздуха в Москве в октябре будет выше нормы

Синоптик спрогнозировала теплое и дождливое начало октября в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В октябре температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, количество осадков также предполагается больше нормы.

"В первой пятидневке октября прогнозируются осадки в виде дождя. В ночные часы температура будет опускаться до 5…10, а днем – подниматься до 12…17 градусов. В середине месяца ночная температура составит уже 2..7 градусов, а дневная – 11..16", – отметила она, добавив, что также ожидаются смешанные осадки, то есть снег с дождем.

По предварительным прогнозам, закончится октябрь тоже с осадками смешанной фазы. Ночная температура уже будет минус 2…7, а дневная – около 0.
Татьяна Позднякова
главный специалист информационного агентства "Метеоновости"

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце первого месяца осени. По его словам в период с 25 по 29 сентября температура воздуха в городе составит 18–23 градуса. Он отметил, что такие значения на 6–8 градусов превышают климатическую норму.

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