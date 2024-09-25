Оранжевый уровень опасности продлен в Московском регионе до утра 28 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Московском регионе до конца рабочей недели, заявили на сайте Росгидрометцентра.

Предупреждение будет актуальным для Москвы и Подмосковья до 07:00 28 сентября. В регионе сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.

Сентябрь 2024 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года. В текущем месяце средняя месячная температура составила 15 градусов. Однако сентябрь не станет самым сухим, так как осадки прогнозируются 27-го, 28-го и 29-го числа.