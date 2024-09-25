25 сентября, 20:43Общество
Оранжевый уровень опасности продлен в Московском регионе до утра 28 сентября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Московском регионе до конца рабочей недели, заявили на сайте Росгидрометцентра.
Предупреждение будет актуальным для Москвы и Подмосковья до 07:00 28 сентября. В регионе сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.
Сентябрь 2024 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года. В текущем месяце средняя месячная температура составила 15 градусов. Однако сентябрь не станет самым сухим, так как осадки прогнозируются 27-го, 28-го и 29-го числа.
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