Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, за первые 25 дней месяца средняя температура воздуха в столице составила 17,3 градуса, это превышает норму на пять градусов.

"Как бы ни сложилась синоптическая ситуация в последней пятидневке, сентябрь 2024 года станет самым теплым с 1879 года, с начала инструментальных наблюдений в столице", – подчеркнула синоптик.

Кроме того, Позднякова обратила внимание, что пока сентябрь числится в лидерах по дефициту осадков, но последние выходные месяца лишат Москву возможности двойного рекорда.

Оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров продлен в Московском регионе до утра 28 сентября. В регионе сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.

Между тем около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве до конца текущего месяца. По ожиданиям синоптиков, дождь начнется уже 27 сентября, а наиболее сильные осадки накроют столицу в ночь на 28-е число.

В октябре температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму. Количество осадков при этом также предполагается больше нормы.