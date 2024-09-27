Синоптик Вильфанд пообещал москвичам июньские ночи в конце сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплые ночи с температурой воздуха до 15 градусов ожидаются в Москве на ближайших выходных, с 28 по 29 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночи точно июньские: в ночь на субботу – 13–15 градусов, в центре Москвы – до 18, в ночь на воскресенье – 14–16 градусов", – цитирует его РИА Новости.

При этом лишь последний день сентября будет значительнее холоднее предыдущих, сказал синоптик. По словам Вильфанда, 30 сентября температура воздуха прогреется только до 12–15 градусов.

Тем временем в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за непогоды. До вечера 27 сентября в столице ожидаются порывистые ветра со скоростью до 17 метров в секунду. Из-за этого все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

