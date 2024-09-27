Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра до 17 метров в секунду и дождя, которые ожидаются 27, 28 и 29 сентября в Москве, предупредил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – привели слова вице-мэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток" и дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Также приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Кроме того, электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.



Также ведомство призвало горожан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а водителей, в свою очередь, – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Между тем в столичном Дептрансе рекомендовали горожанам не оставлять автомобиль и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций.

По данным ведомства, в настоящее время интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Садового кольца в районе улиц Валовой и Садовой-Кудринской, а также на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе. Кроме того, во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центре Москвы, на ТТК и МКАД, на вылетных магистралях по направлению в сторону области.

Дептранс подчеркнул, что вечерний разъезд начнется около 16:00. В связи с этим департамент рекомендовал выезжать до него или отложить поездки до 19:00. Там же посоветовали горожанам для поездок использовать городской транспорт. В свою очередь, автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В связи с порывистым ветром в Москве также объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 27 сентября. Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Кроме того, с 28 по 29 сентября в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков. Дожди в эти дни будут в диапазоне от 7 до 20 миллиметров. При этом во второй половине дня 28-го числа в некоторых районах Москвы и Подмосковья может пройти гроза.