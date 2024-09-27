27 сентября, 13:34Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение будет действовать до 21:00 27 сентября. Южный ветер усилится до 15–17 метров в секунду.
Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.
Ранее МЧС Москвы предупредило горожан о сильном ветре 27 сентября с 12:00 до 21:00. В связи с этим ведомство порекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений или опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.
В свою очередь, пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Между тем на предстоящих выходных на столицу обрушатся дожди, несмотря на достаточно высокую для конца сентября температуру, отмечал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Так, в субботу, 28 сентября, столбики термометров покажут до 17–19 градусов, а в воскресенье похолодает до 14–15 градусов.
Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве 27 сентября