МЧС Москвы предупредило горожан о сильном ветре 27 сентября

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Усиление южного ветра с порывами до 15–17 метров в секунду ожидается в Москве 27 сентября в период с 12:00 до 21:00. Об этом горожан предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В связи с этим ведомство порекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений или опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.

В свою очередь, пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставляйте детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких", – подчеркнули в министерстве.

Там же напомнили при необходимости звонить по телефонам 101 , 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Между тем на предстоящих выходных на столицу обрушатся дожди, несмотря на достаточно высокую для конца сентября температуру, отмечал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Так, в субботу, 28 сентября, столбики термометров покажут до 17–19 градусов, а в воскресенье похолодает до 14–15 градусов. Кроме того, будет в меру ветрено.

Кроме того, в Московском регионе продлен оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров до утра субботы, 28-го числа. В регионе сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.