Астроном Рублева: москвичи увидят комету C/2023 A3 невооруженным глазом

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Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) будет хорошо видна в небе 12 октября, но начать наблюдение можно уже с 6-го числа, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, 27 сентября комета пройдет кратчайшее расстояние от Солнца (60 миллионов километров) и продолжит максимально сближаться с Землей. 12 октября небесное тело окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты (примерно 70 миллионов километров).

"C/2023 A3 – это одна из немногих достаточно ярких комет, которые в ближайшее время можно наблюдать на нашем небосводе. Никаких специальных приборов не нужно – увидеть ее получится невооруженным глазом", – указала астроном.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Учитывая облачность, сейчас мы никакую комету не увидим. А в октябре обещают хорошую погоду, можно приступать к наблюдениям уже с 6–7-го числа. Смотреть нужно на западную часть горизонта после 18:30, и там можно будет заметить немного вытянутое, слабо светящееся небесное тело – это и есть комета с хвостиком. С 12 октября она будет достаточно хорошо видна, поскольку в этот день максимально приблизится к Земле.

Ранее Рублева рассказала, что 8–9 октября своего пика достигнет метеорный поток Дракониды. Наблюдать звездопад лучше за городом или на окраинах столицы – он будет хорошо заметен на темном небе. Смотреть нужно в сторону северо-западного горизонта.