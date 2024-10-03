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03 октября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: уголовное дело возбуждено по факту пожара в театре Хабаровска

Новости регионов: уголовное дело возбуждено по факту пожара в театре Хабаровска

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По факту пожара в музыкальном театре Хабаровска возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Огонь охватил здание ночью 2 октября. Во время тушения внутри взорвались несколько газовых баллонов. Крупнейший в регионе профессиональный театр готовился к своему вековому юбилею, к знаменательной дате проводился ремонт. Не исключено, что именно работы стали причиной пожара.

Компенсации за овербукинг могут стать обязательными. С такой инициативой в ГД обратились общественники. Речь идет о ситуациях, когда авиакомпании продают больше билетов, и мест на рейсе не хватает.

В метро Санкт-Петербурга спасатели и рабочие метрополитена провели совместные учения. По легенде, на перегоне загорелся поезд и несколько человек не смогли выбраться из опасной зоны. Тренировка прошла успешно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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