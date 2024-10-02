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02 октября, 13:45

Происшествия

Новости мира: два человека погибли в результате лесных пожаров в Коринфе

Новости мира: два человека погибли в результате лесных пожаров в Коринфе

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Два человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в греческом регионе Коринф. Известно, что еще двое пожарных находятся в больнице. С огнем, который стремительно распространяется из-за сильного ветра, не могут справиться с 29 сентября. В тушении участвуют сотни пожарных и волонтеров.

Также стало известно, что число жертв урагана "Хелен" в США превысило 160 человек, сотни людей остаются пропавшими без вести. Тропический шторм накрыл несколько штатов и сопровождался ливнями, а также ветром, скорость которого порой превышала 60 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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