Новости мира: два человека погибли в результате лесных пожаров в Коринфе

Два человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в греческом регионе Коринф. Известно, что еще двое пожарных находятся в больнице. С огнем, который стремительно распространяется из-за сильного ветра, не могут справиться с 29 сентября. В тушении участвуют сотни пожарных и волонтеров.

Также стало известно, что число жертв урагана "Хелен" в США превысило 160 человек, сотни людей остаются пропавшими без вести. Тропический шторм накрыл несколько штатов и сопровождался ливнями, а также ветром, скорость которого порой превышала 60 метров в секунду.

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