Уголовное дело возбуждено из-за пожара в театре Хабаровска

Фото: МЧС России

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара, произошедшего в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра. Об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Хабаровскому краю сообщает ТАСС.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)", – указано в сообщении.

Следствие рассматривает версию, что пожар в театре начался в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

О пожаре в здании Краевого музыкального театра в Хабаровске стало известно в ночь на 3 октября. У здания загорелись обшивка и кровля на 1 000 квадратных метрах. Впоследствии у театра обрушилась кровля и стены, а площадь пожара возросла до 4 000 квадратных метров. Кроме того, в здании взорвались четыре газовых баллона.

При пожаре пострадали трое человек, которые эвакуировались из здания до прибытия спасателей. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали. На данный момент пожар был локализован на площади в 4 000 "квадратов", в его тушении задействованы более 60 специалистов и 15 единиц техники.

