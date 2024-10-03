Трое человек пострадали при пожаре в театре в Хабаровске

Фото: МЧС России

Трое человек пострадали при пожаре в Краевом музыкальном театре в Хабаровске. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В театре находились 3 человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали", – указано в сообщении.

В МЧС также сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание на 4 000 "квадратах".

О пожаре в здании Краевого музыкального театра в Хабаровске стало известно в ночь на 3 октября. У здания загорелись обшивка и кровля на 1 000 квадратных метрах. Впоследствии у театра обрушилась кровля и стены, а площадь пожара возросла до 4 000 квадратных метров. Кроме того, в здании взорвались четыре газовых баллона. К тушению огня привлечены свыше 60 человек и 15 единиц техники.

