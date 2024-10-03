Обрушение кровли над фойе произошло в горящем театре Хабаровска

Фото: МЧС России

Часть кровли театра музыкальной комедии, который горит в Хабаровске на площади в 1 000 квадартных метров, обрушилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Кровля обрушилась над фойе. Наращивается группировка", – указано в сообщении.

На данный момент пожар тушат более 50 специалистов и 11 единиц техники.

О пожаре в здании Краевого музыкального театра в Хабаровске стало известно в ночь на 3 октября. У здания загорелись обшивка и кровля на 1 000 квадратных метрах.