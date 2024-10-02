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Новости

02 октября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге

Новости регионов: крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге

СКР возбудил уголовное дело против создателей платежной системы и криптобиржи

Неизвестные школьники разбили молотками чужие автомобили в Москве и Подмосковье

Подростки разбили молотками чужие автомобили в Москве и Подмосковье

СКР возбудил уголовное дело на создателей анонимной платежной системы

СК РФ завел дело на создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex

Новости регионов: пожар в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге полностью потушен

Неизвестные школьники портят автомобили в Подмосковье и Москве

Пожар на крыше гостиницы "Охотник" на севере Москвы ликвидирован

Гостиница загорелась на севере Москвы

Крупное ДТП произошло на КАД в Санкт-Петербурге. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, один из них – грузовой. Полиция выясняет все обстоятельства аварии. В результате происшествия пострадали несколько человек, их отправили в больницу.

За фиктивную регистрацию иностранцев планируют штрафовать. Такой законопроект внесли в ГД РФ. Максимальная сумма, которую нужно будет заплатить за подделку документа, составила 10 миллионов рублей.

В Московской области задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По версии правоохранителей, они организовали нарколабораторию в арендованном частном доме рядом с Подольском. Там нашли более двух килограммов запрещенных веществ. Подозреваемых заключили под стражу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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