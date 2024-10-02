Новости регионов: крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге

Крупное ДТП произошло на КАД в Санкт-Петербурге. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, один из них – грузовой. Полиция выясняет все обстоятельства аварии. В результате происшествия пострадали несколько человек, их отправили в больницу.

За фиктивную регистрацию иностранцев планируют штрафовать. Такой законопроект внесли в ГД РФ. Максимальная сумма, которую нужно будет заплатить за подделку документа, составила 10 миллионов рублей.

В Московской области задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По версии правоохранителей, они организовали нарколабораторию в арендованном частном доме рядом с Подольском. Там нашли более двух килограммов запрещенных веществ. Подозреваемых заключили под стражу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

