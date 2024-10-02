Пожар в театре Екатеринбурга полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге полностью потушен, сообщается в телеграм-канале МЧС по Свердловской области.

Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что в помещении на четвертом этаже театра воспламенились вещи на площади 15 квадратных метров. Огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание. Из здания были спасены шесть человек. Пять человек – по пожарной автолестнице, еще один – с помощью спасательного устройства. Также эвакуировали 105 человек. Один человек, который пострадал в результате пожара, погиб.

Прокуратура Кировского района уже начала проверку по факту произошедшего. Причина возгорания, как уточнили в пресс-службе ведомства, будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы.

По данным афиши, которая размещена на сайте театра, на 2 октября никаких мероприятий не было запланировано. Ближайшее представление должно пройти 11 октября.