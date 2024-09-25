Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Хулиганы повредили 14 велосипедов столичного велопроката, 5 из которых не подлежат восстановлению, сообщил столичный Дептранс.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что благодаря совместной работе полиции и службы безопасности "Велобайка" правонарушителей удалось найти.

В настоящее время полиция проводит расследование. Злоумышленникам грозит срок до 5 лет или штраф в размере 40 тысяч рублей по статье "Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога".

Ранее столичная полиция задержала жителя подмосковного Наро-Фомиска, который разрисовал стены и пол вагона поезда "Октябрьская" – "Киевская" Кольцевой линии метро. Личность 19-летнего молодого человека установили с помощью камер видеонаблюдения. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".