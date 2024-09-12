Мужчина задержан за вандализм на станции метро "Смоленская"

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Полицейские задержали 25-летнего безработного, который разбил створку турникета на станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом главк МВД РФ по столице сообщил на сайте.

По данным ведомства, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он умышленно разбил плечом створку турникета для прохода в метро, а затем скрылся. В течение 10 минут правоохранители задержали его на платформе той же станции и доставили в отдел полиции.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление. В феврале 2024 года он разбил створку турникета, ударив по ней ногой, на станции "Чертановская" серой ветки метро.

По факту инцидента на "Смоленской" возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Более того, на него составили административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Ранее житель Подмосковья не оплатил проезд и разбил створку турникета на станции метро "Нижегородская". Он сломал турникет, который находился ближе остальных к камере, поэтому правоохранители смогли быстро установить его личность.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Кроме того, нарушитель должен будет заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.