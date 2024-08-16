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16 августа, 23:30

Происшествия

Житель Подмосковья не оплатил проезд и разбил створку турникета в метро

Житель Подмосковья не оплатил проезд и разбил створку турникета в метро

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Житель Подмосковья не оплатил проезд и разбил створку турникета на станции метро "Нижегородская". В связи с этим он должен будет заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Мужчина сломал турникет, который находился ближе остальных к камере, поэтому правоохранители смогли быстро установить его личность. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье вандализм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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