Пожар площадью 2,4 тыс "квадратов" произошел на ангаре в Ленобласти

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Пожар вспыхнул на территории ангара по производству детского оборудования в Мурино Ленинградской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что возгорание произошло во Всеволожском районе по адресу проезд Круговой, дом 5. Площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

Огнеборцам уже удалось ликвидировать открытое горение. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.

Крупный пожар вспыхнул ранее в поселке Четук в Адыгее, где на открытой территории загорелись ангар и деревянные поддоны. Площадь возгорания составляла 900 квадратных метров, к тушению огня привлекли 28 специалистов и 8 единиц техники МЧС.

Еще одно возгорание произошло до этого на третьем этаже торгового центра в Симферополе. В результате пожара частично обрушилась кровля, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал.