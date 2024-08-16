ВС РФ уничтожили мобильные группы ВСУ при попытке прорыва в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация, артиллерия и расчеты БПЛА ВС РФ уничтожили мобильные группы ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь территории РФ в районах одного километра западнее Анастасьевки и 1,5 километра юго-восточнее Каучук, передает пресс-служба Минобороны России.

Российские силы поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

Бои между российскими и украинскими военными длятся в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 860 военных, 41 танк и 40 бронетранспортеров.

