16 августа, 16:10Происшествия
СК РФ возбудил дело о теракте из-за обстрела ТЦ "Галактика" в Донецке
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лица, которые причастны к данному преступлению, для их привлечения к уголовной ответственности.
Украинские формирования нанесли удар по торговому центру "Галактика" 16 августа. По информации СМИ, погибли минимум два человека, пострадали 11 человек.
В результате обстрела ТЦ загорелся. Огонь распространился на площади свыше 10 тысяч квадратных метров. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 Донецка.
Семь человек ранены в результате обстрела ТЦ "Галактика" в ДНР