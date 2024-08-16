СК РФ возбудил дело о теракте из-за обстрела ТЦ "Галактика" в Донецке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лица, которые причастны к данному преступлению, для их привлечения к уголовной ответственности.

Украинские формирования нанесли удар по торговому центру "Галактика" 16 августа. По информации СМИ, погибли минимум два человека, пострадали 11 человек.

В результате обстрела ТЦ загорелся. Огонь распространился на площади свыше 10 тысяч квадратных метров. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 Донецка.

