Московский метрополитен оценит ущерб от возгорания самоката в салоне поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники московского метро оценивают ущерб от повреждения салона вагона из-за возгорания самоката, а также принимают решение об обращении в суд из-за отмены движения состава. Об этом в телеграм-канале сообщает столичный Дептранс.

Локальное задымление в одном из вагонов поезда на станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии произошло утром 29 августа. Причиной стало пренебрежение пассажиром правилами безопасности перевозки средств индивидуальной мобильности (СИМ). Пострадавших нет.

Как указал департамент, полицейские уже опросили нарушителя-самокатчика. За нарушение правил пользования СИМ пассажир может заплатить более двух тысяч рублей с учетом штрафа.

При обнаружении нарушений в подземке Дептранс призвал москвичей и гостей столицы сообщить об этом по связи "Пассажир – Машинист", любому сотруднику станции или полицейскому, а также через колонну экстренного вызова.

Ранее правоохранители задержали 28-летнего приезжего из Нижегородской области, который вырвал сиденье из обшивки вагона электропоезда, испортив его и причинив ущерб. Личность злоумышленника удалось установить при помощи камер видеонаблюдения. В настоящее время он привлечен к уголовной ответственности за вандализм. Дело находится на контроле прокуратуры Московского метрополитена.