Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Локальное задымление произошло в одном из вагонов поезда на Арбатско-Покровской линии. Сейчас движение поездов в графике, сообщает пресс-служба столичного метро.

Как пояснили в подземке, около 08:45 в одном из поездов на "Парке Победы" пассажир пренебрег правилами безопасности перевозки средств индивидуальной мобильности. Из-за его хулиганских действий в вагоне произошло локальное задымление.

Никто из пассажиров не пострадал. Нарушителя уже разыскивает полиция. За его действия предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Пассажиров призвали не игнорировать правила безопасности и не перевозить в метро технические устройства, подвергшиеся механическим повреждениям или срок службы которых истек.

Ранее станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрывали по требованию правоохранителей. Через некоторое время станцию открыли для входа и выхода пассажиров.

