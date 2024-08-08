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08 августа, 09:27

Транспорт

Станцию "Волгоградский проспект" временно закрыли по требованию полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрыли по требованию правоохранителей. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Станция <...> временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки", – уточняется в публикации.

Ранее несколько поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) задержались из-за человека на путях на станции Тушинская. Состав остановили на время ожидания и работы сотрудников МЧС, после чего движение продолжилось. Пассажирам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Станция "Юго-Западная" Сокольнической линии работает штатно после потопа из-за ливня

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