Поезда на МЦД-2 задерживаются из-за человека на путях на станции Тушинская

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) задерживаются из-за человека на путях, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

Пассажир оказался на пути на станции Тушинская. Состав остановили на время ожидания и работы сотрудников МЧС, после чего движение продолжилось.

В компании напомнили, что железная дорога – это зона повышенной опасности. В связи с этим при переходе через пути следует быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Накануне на северном участке Замоскворецкой линии метро увеличивали интервалы движения поездов. Изменения в графике были связаны с человеком на путях. Через несколько минут стало известно, что движение на Замоскворецкой линии метро начали вводить в график.

Некоторое время назад на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения в связи с необходимостью провести проверку составов. При этом через некоторое время департамент транспорта Москвы сообщил о возобновлении движения.