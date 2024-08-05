05 августа, 19:41 (обновлено 05.08.2024 20:26)Транспорт
Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии метро были увеличены
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На северном участке Замоскворецкой линии вновь увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
В ведомстве уточняли, что изменения в графике движения поездов на зеленой ветке столичного метрополитена связаны с человеком на путях.
Однако через несколько минут стало известно, что движение на Замоскворецкой линии метро начали вводить в график. По данным на 20:19 по московскому времени, движение в графике.
Некоторое время назад на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения в связи с необходимостью провести проверку составов. При этом через некоторое время департамент транспорта Москвы сообщил о возобновлении движения.
В свою очередь, 4 августа интервалы движения поездов временно увеличивались на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро из-за человека на пути. Движение временно перекрыли от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
ЦППК заменила "Аэроэкспресс" на маршруте до аэропорта Внуково