Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии метро были увеличены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северном участке Замоскворецкой линии вновь увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточняли, что изменения в графике движения поездов на зеленой ветке столичного метрополитена связаны с человеком на путях.

Однако через несколько минут стало известно, что движение на Замоскворецкой линии метро начали вводить в график. По данным на 20:19 по московскому времени, движение в графике.

Некоторое время назад на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения в связи с необходимостью провести проверку составов. При этом через некоторое время департамент транспорта Москвы сообщил о возобновлении движения.

В свою очередь, 4 августа интервалы движения поездов временно увеличивались на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро из-за человека на пути. Движение временно перекрыли от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

