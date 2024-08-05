Интервалы движения поездов увеличивали на северном участке Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения в связи с необходимостью провести проверку составов. Об этом сообщала пресс-служба департамента транспорта Москвы.

При этом через некоторое время движение на зеленой линии столичного метрополитена ввели в график.

4 августа интервалы движения поездов временно увеличивались на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро из-за человека на пути. По информации Дептранса Москвы, движения не было от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Ранее движение удалось восстановить на станции "Лубянка" Сокольнической линии метро после инцидента с тлением шпалы. Сотрудники метрополитена применили огнетушитель на небольшом участке шпалы, угрозы пассажирам и движению поездов не было. Помощь экстренных служб не потребовалась.

