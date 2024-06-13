Движение поездов восстановлено на Кольцевой линии метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение поездов восстановили на Кольцевой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Кольцевой линии по часовой стрелке восстановлено и введено в график", – говорится в сообщении департамента.

Утром 13 июня интервалы движения поездов по часовой стрелке были временно увеличены на Кольцевой линии метро из-за человека на путях. По информации СМИ, человек упал на пути на станции "Парк Культуры".

Ранее сообщалось, что движение на съездах развязки ЦКАД и М4 в сторону столицы будут перекрывать в четверг, 13 июня. Ограничения связаны с работами по установке фундамента шумозащитных экранов.

