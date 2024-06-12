Станция "Третьяковская" работает в штатном режиме после падения водоотводящего короба

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Станция метро "Третьяковская" работает в штатном режиме. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

По данным ведомства, ранее в переходе на "Третьяковской" упал водоотводящий короб. Однако, никто не пострадал – сотрудники оперативно провели уборку, добавили в Дептрансе.

Ранее движение поездов на МЦД-2 и МЦД-4 временно приостанавливалось после повреждения контактного провода на станции "Москва-Товарная-Курская". Причиной послужила сильная гроза.