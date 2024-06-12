Движение перекроют на съездах развязки ЦКАД и М4 в сторону Москвы 13 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобилистов предупреждают, что движение на съездах развязки ЦКАД и М4 в сторону столицы будут перекрывать в четверг, 13 июня. Соответствующее информация появилась в телеграм-канале "Автодора".

Там пояснили, что ограничения связаны с работами по установке фундамента шумозащитных экранов. Речь идет об участке в районе 202–203 километра.

"С 07:00 до 19:00 будет перекрыто движение на съезде №1 (внешняя сторона) на М4-Дон в сторону Москвы. Просим автомобилистов быть внимательными в пути и учитывать данную информацию", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Поляны в районе дома 75, строение 1, с 3 июня по 31 июля введены ограничения на движение транспорта. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

