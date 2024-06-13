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13 июня, 06:05

Транспорт

Интервалы движения поездов временно увеличены на Кольцевой линии метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Интервалы движения поездов по часовой стрелке временно увеличены на Кольцевой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что интервалы движения были увеличены из-за человека на путях.

Ранее сообщалось, что станция метро "Третьяковская" работает в штатном режиме после падения в переходе водоотводящего короба. В результате случившегося никто не пострадал – сотрудники оперативно провели уборку.

До этого движение поездов было временно приостановлено на участке МЦД-2 и МЦД-4 из-за поврежденного в результате непогоды контактного провода. Спустя некоторое время движение было восстановлено.

Выставка поездов, курсирующих по МЦД, прошла на Киевском вокзале

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