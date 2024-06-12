Движение поездов на участке МЦД-2 и МЦД-4 приостановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов временно приостановлено на участке МЦД-2 и МЦД-4 из-за поврежденного в результате непогоды контактного провода. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале МЖД.

Так, на втором диаметре поезда не ходят в сторону Подольска, а на четвертом – в сторону Апрелевки.

"На месте уже работает бригада энергетиков. Принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления движения", – говорится в публикации.

Перевозчик приносит извинения пассажирам за возникшие неполадки.

Ранее сообщалось о приостановке движения между станциями "Текстильщики" и "Котельники" фиолетовой ветки столичного метро. По данным Дептранса, причиной стало дерево на пути. Позднее движение поездов восстановилось.

