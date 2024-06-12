12 июня, 16:54Транспорт
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановилось и сейчас осуществляется в обычном режиме. Столичный Дептранс сообщил об этом в официальном телеграм-канале.
Ранее поезда временно не ходили на участке между станциями "Текстильщики" и "Котельники" фиолетовой ветки метро.
Пассажиров также предупреждали об увеличенных интервалах в обратном направлении. Как утверждает Дептранс, причиной стало дерево на пути.
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