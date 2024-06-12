Движение трамваев восстановлено на Халтуринской улице в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение трамваев было возобновлено на Халтуринской улице в Москве вечером 11 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Восстановлено движение трамваев на Халтуринской улице", – говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось о задержках трамваев на Халтуринской улице, в районе остановки "Черкизово", из-за наклонившегося на контактную сеть дерева. Уточнялось, что задержке подверглись трамвайные маршруты № 13 и 36.

До этого стало известно, что расписание движения поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 14 июня по 1 декабря 2024 года.