Дептранс напомнил о бесплатных парковках в центре Москвы в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителям и гостям столицы напомнили о бесплатной парковке, которая будет действовать на улицах Москвы 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В Дептрансе уточнили, что эта мера не скажется на загруженности дорог, так как в праздничный день в городе будет меньше машин. При этом, как сказано в сообщении, парковки со шлагбаумом продолжат работать по обычным тарифам.

"Поздравляем с наступающим праздником и просим водителей соблюдать правила остановки и стоянки для безопасности всех участников дорожного движения", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что 11 июня несколько улиц в центре Москвы закрылидля движения из-за концерта, посвященного Дню России. Так, с 07:00 до 23:00 движение транспорта ограничили по улице Ильинке, от Новой площади до Красной площади, по улице Варварке, от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде, от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

С 00:01 10 июня и до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной запрещена парковка, с 00:01 11 июня и до окончания мероприятия оставить автомобиль нельзя будет на Ильинке и Варварке. Водителям рекомендовали учитывать ограничения и заранее планировать поездки в центр города.

