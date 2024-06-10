Ряд улиц в центре столицы перекроют в связи с концертом в честь Дня России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во вторник, 11 июня, несколько улиц в центре Москвы закроют для движения из-за концерта, посвященного Дню России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 07:00 до 23:00 движение транспорта будет ограничено по улице Ильинке, от Новой площади до Красной площади, по улице Варварке, от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде, от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

С 00:01 10 июня и до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной запрещена парковка, с 00:01 11 июня и до окончания мероприятия оставить автомобиль нельзя будет на Ильинке и Варварке.

Водителям рекомендовали учитывать ограничения и заранее планировать поездки в центр города.

С 3 июня по 31 июля действуют ограничения движения на участке улицы Поляны. Это связано с работами по строительству инженерных сетей. Речь идет об участке в районе дома 75, строения 1.

